Consumi | Confimprese-EY | a gennaio -58 | 4% per settori colpiti da Covid

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - E' ancora forte l'impatto della pandemia su alcunichiave della nostra economia, i più esposti alle conseguenze del lockdown: lo certifica l'Osservatorio permanente sull'andamento deineiristorazione, abbigliamento e non food - elaborato da-EY - che registra ancora un forte calo deicon un pesante -58,4% rispetto allo stesso mese del 2020. Il crollo più importante arriva dalla ristorazione -71,4 %, l'abbigliamento chiude a -59,7%, il non food a -27,7%. Si tratta - si sottolinea - della seconda peggiore performance mensile dopo il -66,7% dello scorso novembre (a parte ovviamente i 3 mesi di lockdown che hanno avuto perdite fino al 90%). Male anche il benchmark del totale mercato 2020 con un trend ...

