Confindustria Caserta | “Be digital” | percorsi di comunicazione digitale per le imprese

Caserta24ore : Caserta. Pronta la squadra ed il programma di Confindustria e del Presidente Schiavone - Scisciano : Confindustria Caserta. Il presidente designato Beniamino Schiavone ha presentato la squadra e il programma per il q… - CaonFrancesca : Beniamino Schiavone, nuovo Presidente di Confindustria Caserta presenta la sua squadra. A farne parte anche Roberto… - GazzettaCE : Confindustria Caserta. Schiavone presenta squadra e programma per il quadriennio 2021-2025 -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Caserta

Il Denaro

Giornalista, 45 anni e originario di, Funiciello scrive per il Foglio e per L'Espresso ed è ... Marcella Panucci, ex direttrice di, sarà capo di Gabinetto del ministero della ...Il 45enne, nato a Piedimonte Matese (), è laureato in Filosofia all'Università Federico II ... ex direttore generale diche dovrebbe dirigere il gabinetto della Pubblica ...“Comunicare con i social” è stato il titolo del webinar svoltosi lo scorso venerdì 12 febbraio alle ore 17 organizzato e promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Caserta nell’ambito d ...Aversa (Caserta) - Il contratto di sviluppo turistico della Città Normanna “benedetto” dalla Chiesa. Grazie a Confindustria, con il neo responsabile ...