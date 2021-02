Confindustria Campania, Neapolis Innovation: pronto il calendario degli appuntamenti 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pianificati anche per il 2021 gli impegni dell’iniziativa Neapolis Innovation, nata per facilitare le scelte professionali degli studenti dei corsi di laurea delle materie tecnico-scientifiche attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Due i campus previsti anche quest’anno che daranno l’opportunità a 250 studenti di sperimentare il lavoro di squadra presso le sedi campane delle due aziende STMicroelectronics e Micron Semiconductor, leader mondiale nello sviluppo e nell’offerta di soluzioni basate sui semiconduttori per ogni tipo di applicazione microelettronica. Ma il Neapolis Innovation nasce anche con l’intento di intensificare i rapporti di collaborazione nel campo della ricerca e della formazione tecnico-scientifica, per la diffusione e sostegno sul territorio delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pianificati anche per ilgli impegni dell’iniziativa, nata per facilitare le scelte professionalistudenti dei corsi di laurea delle materie tecnico-scientifiche attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Due i campus previsti anche quest’anno che daranno l’opportunità a 250 studenti di sperimentare il lavoro di squadra presso le sedi campane delle due aziende STMicroelectronics e Micron Semiconductor, leader mondiale nello sviluppo e nell’offerta di soluzioni basate sui semiconduttori per ogni tipo di applicazione microelettronica. Ma ilnasce anche con l’intento di intensificare i rapporti di collaborazione nel campo della ricerca e della formazione tecnico-scientifica, per la diffusione e sostegno sul territorio delle ...

