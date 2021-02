Conferenza Stella Rossa-Milan | Pioli | “Mandzukic è pronto” Krunic | “Dobbiamo riscattarci” | LIVE NEWS

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Stella

Pioli alla vigilia diRossa - Milan: le parole del tecnico rossonero per presentare i sedicesimi di Europa ...... Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta di Belgrado, dove i rossoneri sfideranno la...quanto fatto in precedenza ma quanto faremo da domani - sottolinea il mister rossonero in...I tifosi avrebbero caricato la Stella Rossa, ma anche noi, ci manca sentire i tifosi allo stadio. Mi dispiace che non ci siano domani”. – Finisce così la conferenza stampa di Stefano Pioli prima della ...Stefano Pioli vuole un pronto riscatto. Dopo il 2-0 in campionato patito sul campo dello Spezia, l'allenatore del Milan si aspetta una risposta in casa della Stella Rossa, nella gara di domani alle or ...