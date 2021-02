Conferenza stampa Martinez: «Giocare contro il Napoli è motivo di orgoglio» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Diego Martinez ha parlato alla vigilia di Granada-Napoli Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli. QUALIFICAZIONE – «Credo che questa sia una partita molto importante per noi. Sono fiducioso perché ho un gruppo di giocatori straordinari, hanno talento e si mettono tutti al servizio della squadra. Per me vivere questa avventura con questi calciatori è molto positivo. Giocare contro il Napoli per noi è motivo di orgoglio perché è una delle squadre big in Italia. Vogliamo lottare e giocarci la qualificazione che verrà decisa in due sfide». INFORTUNATI – «Non posso pronunciarmi sugli infortunati, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Diegoha parlato alla vigilia di Granada-Diego, allenatore del Granada, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa Leagueil. QUALIFICAZIONE – «Credo che questa sia una partita molto importante per noi. Sono fiducioso perché ho un gruppo di giocatori straordinari, hanno talento e si mettono tutti al servizio della squadra. Per me vivere questa avventura con questi calciatori è molto positivo.ilper noi èdiperché è una delle squadre big in Italia. Vogliamo lottare e giocarci la qualificazione che verrà decisa in due sfide». INFORTUNATI – «Non posso pronunciarmi sugli infortunati, ...

