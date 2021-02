Conferenza stampa Carvalhal: «Camminiamo sul filo spinato, siamo stanchi» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Carlos Carvalhal ha parlato alla vigilia di Braga-Roma Carlos Cavalhal, allenatore del Braga, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma. Il tecnico dei portoghesi si è concentrato principalmente sul poco tempo per recuperare tra una partita e l’altra. «La realtà è che, tranne che con il Porto, contro ogni avversario affrontato abbiamo giocato recuperando con pochi giorni di pausa. Si giocano due o tre partite di seguito, e poi arriva la quarta, quinta, sesta, settima e così via. I giocatori sono in deficit. È doloroso, 24 ore fanno la differenza. A volte leggo commenti completamente ignoranti sull’argomento. La gente dice che in Inghilterra si gioca ogni tre giorni, ma non è vero: giochi tre, tre, quattro. Questo ritmo può causare infortuni e non ci sono recuperi completi. C’è un molta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Carlosha parlato alla vigilia di Braga-Roma Carlos Cavalhal, allenatore del Braga, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa League contro la Roma. Il tecnico dei portoghesi si è concentrato principalmente sul poco tempo per recuperare tra una partita e l’altra. «La realtà è che, tranne che con il Porto, contro ogni avversario affrontato abbiamo giocato recuperando con pochi giorni di pausa. Si giocano due o tre partite di seguito, e poi arriva la quarta, quinta, sesta, settima e così via. I giocatori sono in deficit. È doloroso, 24 ore fanno la differenza. A volte leggo commenti completamente ignoranti sull’argomento. La gente dice che in Inghilterra si gioca ogni tre giorni, ma non è vero: giochi tre, tre, quattro. Questo ritmo può causare infortuni e non ci sono recuperi completi. C’è un molta ...

