“Condizione disperata” | Piero Pelù, amaro sfogo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piero Pelù – Solonotizie24Piero Pelù scende in campo per una nuova esperienza lavorativa che lo vede nei panni di scrittore di un romanzo autobiografico, ma l’artista non può fare a meno di parlare di una Condizione disperata che sta vivendo da qualche tempo a questa parte. Ecco di cosa si tratta. Nel momento in cui parliamo di rock italiano è impossibile non pensare a Piero Pelù, sia per quanto riguarda gli anni trascorsi insieme ai Litfiba che il percorso fatto come artista solita tornando sul palco dell’Ariston nel 2020 con la canzone Gigante. Nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo delle dichiarazioni che l’artista fiorentino ha rilasciato in merito a una ‘Condizione ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)– Solonotizie24scende in campo per una nuova esperienza lavorativa che lo vede nei panni di scrittore di un romanzo autobiografico, ma l’artista non può fare a meno di parlare di unache sta vivendo da qualche tempo a questa parte. Ecco di cosa si tratta. Nel momento in cui parliamo di rock italiano è impossibile non pensare a, sia per quanto riguarda gli anni trascorsi insieme ai Litfiba che il percorso fatto come artista solita tornando sul palco dell’Ariston nel 2020 con la canzone Gigante. Nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo delle dichiarazioni che l’artista fiorentino ha rilasciato in merito a una ‘...

GiambaLibero : ...che passano tutta la giornata a fare tweetstorm su twitter perchè nun c' hanno na vita e ristagnano nella dispe… - GiambaLibero : ...che passano tutta la giornata a fare tweetstorm su twitter perchè nun c' hanno na vita e ristagnano nella dispe… - GiambaLibero : @987mies @noemiiiiiii_ Si si ..La diagnosi l'hoi fatta io a te.Un poraccio senza 'na vita che sta tutto il giorno… - GiambaLibero : @987mies @noemiiiiiii_ Ah manco te pagano...Quindi stai tutto il giorno su twitter a fare tweetstorm solo per rista… - GiambaLibero : @987mies @noemiiiiiii_ Ma 'na cosa....Te pagano? Se te pagano te capisco. È un modo di fare un po' di soldini in… -