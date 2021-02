Concorso straordinario, ecco griglie di valutazione. Adesso commissioni hanno tutto per correggere, supera la prova chi raggiunge 56/80 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n., 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: l'unica prova scritta è programmata, con scaglionamento per classe di Concorso, tra il 22 ottobre e il 19 febbraio. Come indicato dal DD 8 luglio 2020 le commissioni pubblicano, almeno sette giorni prima rispetto alla prova, le griglie di valutazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021)per il ruolo di cui al DD n., 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: l'unicascritta è programmata, con scaglionamento per classe di, tra il 22 ottobre e il 19 febbraio. Come indicato dal DD 8 luglio 2020 lepubblicano, almeno sette giorni prima rispetto alla, ledi. L'articolo .

