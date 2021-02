Concerti live | gli ologrammi che si esibiscono

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Jimi Hendrix che suona Wild Thing e brucia la chitarra, Kurt Cobain che va fuori di testa mentre canta Smells Like Teen Spirit e tu lì a pochi metri, che ti godi l’esibizione. Ti piacerebbe se diventasse realtà? È l’innovativa e discutibile idea dell’industria musicale: idelle leggende defunte. Cosa potrebbe cambiare per i? Eyeillusion, Hologram USA e Base Hologram stanno portando ia unllo superiore. Le aziende stanno acquistando i diritti di artisti famosi e sviluppando una tecnologia in grado di riportarli indietro dalla tomba. Secondo Fast Company, 4 dei 10 migliori artisti in tour nel 2018 erano leggende viventi: The Eagles, Roger Waters, U2 e The Rolling Stones. Il tour è la maggior fonte di reddito per gli ...