Conceicao | “Per 70 minuti abbiamo bloccato la Juve Buona gara ma siamo solo a metà”

Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha commentato così a Sky Sport il successo per 2-1 sulla Juventus: "Dispiace per il gol, fino al 70? abbiamo bloccato la Juve e fatto una partita difensiva di buon livello. A livello strategico è stata una gara di buon livello, ma siamo solo a metà: manca una partita e dovremo essere forti in tutti i momenti del gioco per passare".

