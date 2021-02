CorriereCitta : Commissione Ue acquista altre 150 milioni di dosi vaccino Moderna - QSanit : #COVID19 . La #Commissione Europea acquista 300 milioni di dosi aggiuntive del #vaccino di #Moderna #Sanità - BasicLifeSupp : Covid. La Commissione Europea acquista 300 milioni di dosi aggiuntive del vaccino di Moderna - Agipress : La Commissione Europea acquista 150 milioni di dosi aggiuntive del COVID-19 Vaccine #Moderna che saranno consegnate… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione acquista

Dopodiché, la riflessioneil valore di un proposito, di uno dei pilastri della riforma ... dove nel 2008 il Governo di Copenaghen aveva nominato unadi esperti in materia fiscale ...Altre 150 milioni di dosi per il 2021 e un'opzione per altrettante nel 2022. La presidente dellaeuropea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l'Europa sta già programmando l'acquisto del vaccino prodotto da Moderna per i prossimi due anni, il giorno dopo la notizia che proprio le ...La Commissione Ue, fa sapere sempre von der Leyen, acquisterà altri 150 milioni di dosi del vaccino di Moderna per quest’anno ...La Commissione Ue acquisterà altri 150 milioni di dosi del vaccino di Moderna per quest'anno, e ne ha opzionati 150 milioni per il prossimo. Si aggiungono ai 160 milioni acquistati l'anno scorso. Lo h ...