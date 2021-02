Come sta Francesca Fialdini? “Oggi è un gran bel giorno” (Foto) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un messaggio di Francesca Fiadini sul suo profilo social e dopo averla vista in forma in collegamento da casa è la conduttrice ad aggiornare tutti sul suo stato di salute. Una Foto mentre la Fialdini fa colazione, un selfie mentre sorseggia qualcosa dalla tazza gialla. Francesca Fialdini si sta riprendendo del tutto, non ha avuto bisogno di grandi cure, è rimasta a casa a riposto e distante da tutti ma Come la maggior parte dei contagiati dal Covid non sentiva più sapori. Il cibo tutto uguale ma da Oggi è cambiato qualcosa. “Oggi è un gran bel giorno. La colazione sa di caffè” ha commentato nel suo post. Non si tratta solo del gusto che piano piano, un po’ alla volta sta tornando, ma è un passo in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un messaggio diFiadini sul suo profilo social e dopo averla vista in forma in collegamento da casa è la conduttrice ad aggiornare tutti sul suo stato di salute. Unamentre lafa colazione, un selfie mentre sorseggia qualcosa dalla tazza gialla.si sta riprendendo del tutto, non ha avuto bisogno didi cure, è rimasta a casa a riposto e distante da tutti mala maggior parte dei contagiati dal Covid non sentiva più sapori. Il cibo tutto uguale ma daè cambiato qualcosa. “è unbel. La colazione sa di caffè” ha commentato nel suo post. Non si tratta solo del gusto che piano piano, un po’ alla volta sta tornando, ma è un passo in ...

