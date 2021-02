Colpo di scena all’Isola dei famosi: svelati inviato e opinionisti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca sempre meno all’Isola dei famosi che dovrebbe iniziare, salvo imprevisti, l’otto marzo. Il cast è ormai definito, ma un Colpo di scena riguarda l’inviato del reality dall’Honduras. Se fino ieri il nome confermato era quello di Elenoire Casalegno, l’indiscrezione di TvBlog parla di una sostituzione. L’inviato sarebbe Massimiliano Rosolino. Il nome del nuotatore era … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca sempre menodeiche dovrebbe iniziare, salvo imprevisti, l’otto marzo. Il cast è ormai definito, ma undiriguarda l’del reality dall’Honduras. Se fino ieri il nome confermato era quello di Elenoire Casalegno, l’indiscrezione di TvBlog parla di una sostituzione. L’sarebbe Massimiliano Rosolino. Il nome del nuotatore era … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

guttolo : Ha detto Draghi che il rientro a scuola deve avvenire in sicurezza. Ohibò, questo sì che è un colpo di scena!… - Caffeuccioamaro : RT @elisarant0000: Ieri Giulia è stata ripresa più di Stefania. Ma sul sito nessuna clip nemmeno del momento con Dayane. Ormai come se foss… - infoitcultura : Ilary Blasi pronta alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi: colpo di scena sui concorrenti - Grandilineo : @mindtapes Cambio di prospettiva da colpo di scena di legal-thriller. - prelemiinlove : RT @elisarant0000: Ieri Giulia è stata ripresa più di Stefania. Ma sul sito nessuna clip nemmeno del momento con Dayane. Ormai come se foss… -