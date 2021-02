Colori regioni: ultime notizie. Emilia Romagna verso zona arancione, Lombardia in bilico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Emilia Romagna in zona arancione e Umbria e Abruzzo in zona rossa : questo è quanto potrebbe decidere il ministero della Salute venerdì sui Colori delle regioni , visti i dati Covid che saranno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ine Umbria e Abruzzo inrossa : questo è quanto potrebbe decidere il ministero della Salute venerdì suidelle, visti i dati Covid che saranno ...

Covid, lockdown o zone a colori? ecco le mosse di Draghi Potrebbe quindi nascere una sorta di sistema misto: accanto ai colori delle Regioni (il nuovo monitoraggio è atteso venerdì 19 febbraio) potrebbe farsi strada la possibilità di un lockdown nazionale ...

Viva le fiale libere (se funzionano) Acquistare in proprio i vaccini, spiega, è «disgustoso e immorale», perché il prezzo schizzerebbe alle stelle e in molti non potrebbero più permetterselo. Ma restiamo ai vaccini: al momento la Ue paga ...

