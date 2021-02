Clubhouse, come usare al meglio il novo social: i nostri dati sono al sicuro? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da zero a cento, in meno di un mese Clubhouse è diventato il social del momento ma come si usa? I nostri dati sono al sicuro? Si può scaricare per Android? Stock AdobeClunhouse ha il profumo dell’esclusività, non sono perché è disponibile solo per iOs ma anche perché inizialmente solo pochi eletti hanno avuto la possibilità di inviare inviti – unico metodo di accesso all’app -. Tra i primi la stella dei salotti televisivi Oprah Winfrey o attori del carico di Chris Rock. Un circolo elitario che solo nelle ultime settimane ha aperto le porte alle persone comuni, con una crescita incredibile è arrivato alla diffusione planetaria. In Italia se ne parla da gennaio 2021 e ha subito preso piede tra Influecer e personaggi del mondo dello ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da zero a cento, in meno di un meseè diventato ildel momento masi usa? Ial? Si può scaricare per Android? Stock AdobeClunhouse ha il profumo dell’esclusività, nonperché è disponibile solo per iOs ma anche perché inizialmente solo pochi eletti hanno avuto la possibilità di inviare inviti – unico metodo di accesso all’app -. Tra i primi la stella dei salotti televisivi Oprah Winfrey o attori del carico di Chris Rock. Un circolo elitario che solo nelle ultime settimane ha aperto le porte alle persone comuni, con una crescita incredibile è arrivato alla diffusione planetaria. In Italia se ne parla da gennaio 2021 e ha subito preso piede tra Influecer e personaggi del mondo dello ...

