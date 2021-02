CLAUDIO SORRENTINO MORTO DI COVID Non solo Mel Gibson | voce ufficiale di Topolino e…

Corriere : Coronavirus: morto Claudio Sorrentino, doppiatore di Mel Gibson e John Travolta - repubblica : E' morto Claudio Sorrentino, 'voce' di Travolta e Mel Gibson - MediasetTgcom24 : Covid, morto Claudio Sorrentino: fu il doppiatore di Mel Gibson e John Travolta #claudiosorrentino… - manurisa80 : RT @fraurolo121: #RIP E' morto a Roma, a 75 anni, Claudio Sorrentino, doppiatore, attore, conduttore televisivo. Contagiato dal Covid, era… - Artu_63 : RT @fraurolo121: #RIP E' morto a Roma, a 75 anni, Claudio Sorrentino, doppiatore, attore, conduttore televisivo. Contagiato dal Covid, era… -

Grave lutto non solo per il cinema ma anche per il doppiaggio, la tv e perfino la radio, in seguito alla scomparsa di Claudio Sorrentino, morto a causa del Covid. Il popolare doppiatore fu la voce italiana di numerosi attori tra cui Mel Gibson e John Travolta, ma anche di Ron Howard, Bruce Willis, Sylvester Stallone. Claudio Sorrentino è morto stroncato dal Covid: era la voce di Mel Gibson, ma anche di Topolino. Funerali in forma privata.