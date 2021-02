Claudio Amendola e la pesante critica: “Tutta adulazione” | Lo sfogo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il noto attore Claudio Amendola è conosciuto naturalmente per le interpretazioni all’interno dei suoi film, ma anche per alcune citazioni Claudio Amendola (Getty)Claudio Amendola è un attore, regista e conduttore televisivo italiano. Dopo aver terminato la terza media, è arrivato il suo esordio nella miniserie Tv “Storia d’amore e d’amicizia”, nel 1982. Durante gli anni ottanta prende parte a diverse pellicole, come “Vacanze di Natale”, “Ultrà”, “Mery per sempre”, “I mitici – Colpo gobbo a Milano” e ” Amarsi un po’ “. Ha recitato al fianco di molti importanti nomi del settore cinematografico. Tra questi troviamo Jerry Calà, Nino Manfredi, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Isabella Ferrari e tanti altri. Per quanto riguarda la sua carriera da conduttore invece, nel ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il noto attoreè conosciuto naturalmente per le interpretazioni all’interno dei suoi film, ma anche per alcune citazioni(Getty)è un attore, regista e conduttore televisivo italiano. Dopo aver terminato la terza media, è arrivato il suo esordio nella miniserie Tv “Storia d’amore e d’amicizia”, nel 1982. Durante gli anni ottanta prende parte a diverse pellicole, come “Vacanze di Natale”, “Ultrà”, “Mery per sempre”, “I mitici – Colpo gobbo a Milano” e ” Amarsi un po’ “. Ha recitato al fianco di molti importanti nomi del settore cinematografico. Tra questi troviamo Jerry Calà, Nino Manfredi, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Isabella Ferrari e tanti altri. Per quanto riguarda la sua carriera da conduttore invece, nel ...

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande ATTORE ITALIANO di tutti i tempi tra: ?? ADRIANO CELENTANO ?? CLAUDIO AMENDOLA ?? ENRICO MO… - Mariaritaleoni : L'ha detto veramente Non scerzo. 'Conte e' stato fatto cadere perche' aveva troppo consenso' E' ufficiale ci credo… - ineedsomesleepK : @fraurolo121 Grande dispiacere per Claudio.?? Piccola precisazione: In generale, Stallone è stato doppiato da Ferruc… - Francopav1 : Strano,a me sembrava un governo allo sbando,incapace di decidere su nulla,però è vero,bisognava tornare al voto Cri… - giufragio : UNA VOCE NEL RUMOROSO SILENZIO ?? DEGLI OSANNANTI AL DIVINO, AL NOVELLO MESSIA -