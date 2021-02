Clamoroso Pirlo: 'Morata è svenuto dopo Porto - Juve' (Di giovedì 18 febbraio 2021) OPorto (Portogallo) - Una sconfitta che brucia per la Juve. Un gol subito dopo 61 secondi dall'inizio del primo tempo, un altro dopo 18 dal fischio d'inizio del secondo. Due ingenuità in fotocopia che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ogallo) - Una sconfitta che brucia per la. Un gol subito61 secondi dall'inizio del primo tempo, un altro18 dal fischio d'inizio del secondo. Due ingenuità in fotocopia che ...

