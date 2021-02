Clamorosa rimonta di Tsitsipas, Nadal fuori al 5° set! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quattro ore di gioco, una battaglia estenuante, due set di vantaggio e una lotta fino al quinto per Rafa Nadal che esce di scena dall'Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas che vince 3 - 6 2 - ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quattro ore di gioco, una battaglia estenuante, due set di vantaggio e una lotta fino al quinto per Rafache esce di scena dall'Australian Open per mano di Stefanosche vince 3 - 6 2 - ...

tizianacairati : Australian Open: clamorosa rimonta di Tsitsipas, Nadal fuori al 5° set! @gazzetta - antogar78 : Clamorosa medaglia d’oro di Marta #Bassino nel gigante parallelo! Qualificata per 1 cent, sempre in rimonta, semi e… - NotiCalcistiche : Questa sera torna la @ChampionsLeague , sfida subito fra due grandi pretendenti @FCBarcelona che al Camp Nou affron… - MarcoGavarini : RT @alexfrosio: Quel Milan rimasto famoso per la clamorosa rimonta subita per me resta il Milan più forte dell’era Ancelotti, più di quelli… - alexfrosio : Quel Milan rimasto famoso per la clamorosa rimonta subita per me resta il Milan più forte dell’era Ancelotti, più d… -