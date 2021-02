City Angels | il derby “Milan-Inter” della solidarietà

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prima dell’attesissimotra, assisteremo al “” che vede coinvolte le due tifoserie. Ecco l’iniziativa Domenica prossima oltre all’attesissimoche si giocherà tra, assisteremo ad un altrotra le due tifoserie: il ““. Gli ultrà distanno raccogliendo beni come coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l’igiene, per i senzatettoesi, che in queste notti gelide rischiano la vita. Ecco l’iniziativa dei. Domenica 21 febbraio, a mezzogiorno, prima ...

E domenica 21 febbraio, a mezzogiorno, prima dell' inizio della partita, gli ultras si presenteranno davanti allo Stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto. "Quando ho proposto l'iniziativa...
Prima dell'attesissimo derby tra Milan e Inter, assisteremo al "Derby della solidarietà" che vede coinvolte le tifoserie. Ecco l'iniziativa ...Oltre al Derby giocato nello stadio Meazza tra Milan e Inter, domenica prossima ci sarà un altro derby. Tra le due tifoserie. Sarà il "Derby della solidarietà". Gli ultrà di Inter e Milan stanno raccogliendo beni come coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l'igiene, per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita.