**Cinema: Martin Scorsese, 'per salvarlo non possiamo dipendere dal business'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Non possiamo dipendere dal business del cinema così com'è, se vogliamo prendercene cura. Nel business del cinema, che ora è il business dell'intrattenimento visivo di massa, l'enfasi è sempre sulla parola 'business', e il valore è sempre determinato dalla quantità di denaro da ricavare da una data proprietà". In un lungo saggio pubblicato ieri sulla rivista Harper's, Martin Scorsese ha espresso la sua idea secondo cui l'arte del cinema non possa essere solo uno sfruttamento dei diritti economici, in particolare prendendosela con le piattaforme streaming. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

