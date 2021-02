Cinema: arriva su Prime Video 'Psychedelic', primo film del regista Davide Cosco (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - arriva su Amazon Prime “Psychedelic” il primo lungometraggio del giovane regista Davide Cosco. Un lavoro di forte impatto introspettivo che ha avuto riscontri positivi dalla critica e dal pubblico alla Festa del Cinema di Roma. Un film drammatico, con una connotazione sperimentale e un linguaggio innovativo, che in un momento storico particolare propone riflessioni e tematiche profonde come il rapporto tra padri e figli, la ricerca di una dimensione spirituale, la centralità della donna. L'opera vanta un cast artistico d'eccezione: Massimiliano Rossi, Alessandro Haber, Yari Gugliucci, Ksenija Martinovic, Giuseppe Amelio, Pietro De Silva, Aida Flix. Il lavoro mostrerà anche l'ultima apparizione sul grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) -su Amazon” illungometraggio del giovane. Un lavoro di forte impatto introspettivo che ha avuto riscontri positivi dalla critica e dal pubblico alla Festa deldi Roma. Undrammatico, con una connotazione sperimentale e un linguaggio innovativo, che in un momento storico particolare propone riflessioni e tematiche profonde come il rapporto tra padri e figli, la ricerca di una dimensione spirituale, la centralità della donna. L'opera vanta un cast artistico d'eccezione: Massimiliano Rossi, Alessandro Haber, Yari Gugliucci, Ksenija Martinovic, Giuseppe Amelio, Pietro De Silva, Aida Flix. Il lavoro mostrerà anche l'ultima apparizione sul grande ...

