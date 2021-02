Cimitero di Poggioreale si trasforma in un Museo | come partecipare al Tour

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildinon è più solo un luogo per ricordare la memoria dei defunti ma è diventato anche un. Insolitaguida ha infatti organizzato unalla scoperta di quello che può essere definito un vero e proprio patrimonio culturale partenopeo. Ildiapre le porte alla cultura ed è pronto a mostrare ai visitatori il suo lato artistico apprestandosi a diventare un vero e proprioall’aria aperta: “offre un vasto repertorio di stili, di scuole che si sovrappongono e si succedono. Passeggiando per i viali, pertanto, si possono ripercorrere le varie mutazioni del gusto che ne hanno accompagnato le vicende.” Attraverso un percorso narrato tra statue, storie e tombe ...

Napoli . Ancora enorme degrado registrato all'interno deldidi Napoli. Come segnalato da alcuni cittadini al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sono ancora disastrose le condizioni nel, divenuto ...
Napoli - Il cimitero di Poggioreale non è più solo un luogo per ricordare la memoria dei defunti ma è diventato anche un Museo.Poggioreale, il cimitero diventa una discarica a cielo aperto. Il Consigliere Borrelli denuncia: "La situazione continua a non cambiare" ...