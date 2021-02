Ciclismo | Diego Ulissi può riprendere l’attività agonistica Ritorno alle corse in attesa di conferma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)riprenderà progressivamente. Come riportato in un comunicato stampa dell’UAE Team Emirates, la biopsia cardiaca effettuata il 21 gennaio all’Ospedale Riuniti di Ancona, ha escluso cardiomiopatie congenite eto una miocardite non recente, di origine verosimilmente virale, il cui agente eziologico non è stato individuato. Referto che, assieme all’assenza di aritmie rischiose per l’atleta durante l’accurato studio elettrofisiologico, permette di rilasciare il nulla osta alla progressiva ripresa deglinamenti. Seguirà in ogni caso un periodo di monitoraggio periodico prima dire il definitivogare. Adera stato ordinato di lasciare per alcuni mesi ...