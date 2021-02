PerugiaToday : 'Chiusura discriminante', il Tar riapre i centri estetici in 'zona rossa' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura discriminante

PerugiaToday

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio riapre i centri estetici anche in 'zona rossa'. La sentenza del Tar annulla quanto stabilito dall'ultimo Dpcm in vigore fino al 5 marzo, con il quale si ...Strategia Segnale al superamento di 7.3 euro inper target a 7.90/8.00 euro e stop sotto 7 ... Titolo da seguire con questa. Analisi del 26 agosto Strappo al rialzo per il titolo ...Solo in tarda serata è arrivato il decreto del ministro Speranza che come al solito se ne è fregato delle esigenze delle imprese. Una beffa per i pubblici esercizi che non sapevano se disdire o meno d ...Perugia – “Chiediamo che le banche, in questo delicato momento, pratichino tutta la responsabilità sociale che declamano, per attutire e ...