Chiesa: “Per fortuna abbiamo segnato, al ritorno ci sarà un’altra Juve” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Federico Chiesa ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo del Porto: Come si spiega una prestazione così?“L’approccio ha messo la partita in salita: abbiamo preso gol dopo pochissimi secondi, e in Champions quando non sei concentrato al massimo ti puniscono. Il gol ci darà forza per il ritorno, ora dobbiamo giocare in casa e sarà sicuramente un’altra partita”. Come si fa a sbagliare l’approccio in un ottavo di Champions?“Non ne ho giocate molte di queste partite, quindi non saprei rispondere bene ma penso sia la tensione, la voglia di fare che non c’è stata dall’inizio. Non ci sono altre parole per spiegare questa serata, ma fortunatamente abbiamo segnato e questo ci dà carica per il ritorno, dove ci ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Federicoha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta sul campo del Porto: Come si spiega una prestazione così?“L’approccio ha messo la partita in salita:preso gol dopo pochissimi secondi, e in Champions quando non sei concentrato al massimo ti puniscono. Il gol ci darà forza per il, ora dobbiamo giocare in casa esicuramentepartita”. Come si fa a sbagliare l’approccio in un ottavo di Champions?“Non ne ho giocate molte di queste partite, quindi non saprei rispondere bene ma penso sia la tensione, la voglia di fare che non c’è stata dall’inizio. Non ci sono altre parole per spiegare questa serata, matamentee questo ci dà carica per il, dove ci ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #17febbraio 1600; #GiordanoBruno, condannato a morte per eresia dal Sant'Uffizio, è arso vivo a Campo… - Avvenire_Nei : Il viaggio del Papa. «Il pellegrinaggio di Francesco vento di pace per tutto l'Iraq» - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - UgoBaroni : RT @JuvMania: Un #Juventus in difficoltà viene battuta dal #Porto per 2-1. Il gol di #Chiesa mantiene viva la speranza di passare il turno.… - clikservernet : Chiesa: “Per fortuna abbiamo segnato, al ritorno ci sarà un’altra Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Per Juventus choc col Porto, Chiesa evita baratro ...19 secondi il Porto per infilarsi in una difesa bianconera totalmente assente e Marega segna l incredibile 2 - 0. Pirlo butta dentro Morata e la sua squadra comincia a farsi pi pericolosa, Chiesa con ...

Chiesa l'unico sorriso: 'Questo gol ci dà la carica, al ritorno sarà un'altra Juve' ... pur sconfitta, tiene aperti i giochi trovando un gol a questo punto della Champions, per la prima volta dopo 34 mesi, da qualcuno che non si chiami Cristiano: Federico Chiesa, che dall'Estadio do ...

La Chiesa in tutta Europa in preghiera per le vittime della pandemia Avvenire LA LANTERNA VERDE - TROPPO BRUTTA PER ESSERE VERA MA… Indubbiamente è stata una Juventus inguardabile, la più brutta dell’era Pirlo, una delle più incommentabili nella storia recente bianconera. Due gol ad aprire i due ...

PARTITABUS / Porto-Juve 2-1:Tafazzi è juventino Oppure spiegabile con la teoria di un allenatore, ancora oggi a libro paga, che definì questa rosa “inallenabile” Eppure, per il terzo anno consecutivo, la Juventus si è presentata in campo totalmente ...

...19 secondi il Portoinfilarsi in una difesa bianconera totalmente assente e Marega segna l incredibile 2 - 0. Pirlo butta dentro Morata e la sua squadra comincia a farsi pi pericolosa,con ...... pur sconfitta, tiene aperti i giochi trovando un gol a questo punto della Champions,la prima volta dopo 34 mesi, da qualcuno che non si chiami Cristiano: Federico, che dall'Estadio do ...Indubbiamente è stata una Juventus inguardabile, la più brutta dell’era Pirlo, una delle più incommentabili nella storia recente bianconera. Due gol ad aprire i due ...Oppure spiegabile con la teoria di un allenatore, ancora oggi a libro paga, che definì questa rosa “inallenabile” Eppure, per il terzo anno consecutivo, la Juventus si è presentata in campo totalmente ...