tancredipalmeri : Chiesa +10. L’unico juventino che in questa metà stagione lavora per la squadra, invece di aspettare che la squadr… - Gazzetta_it : #Chiesa l’unico sorriso: “Questo gol ci dà la carica, al ritorno sarà un’altra #Juve” #PortoJuve - 2003_manchester : RT @MCaronni: Il rigore è netto, ma se ci attacchiamo a questo ci rendiamo tanto ridicoli quanto il livello della partita giocata dalla Juv… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Chiesa l’unico sorriso: “Questo gol ci dà la carica, al ritorno sarà un’altra #Juve” #PortoJuve - Smile20871 : E tutti che criticavano l’acquisto di Chiesa! Al di là del gol (importantissimo)era l’unico che correva... ma nn im… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa unico

Seè stato tra i pochi bianconeri a salvarsi è perché i pochi palloni che ha avuto in fase avanzata li ha spesso resi un pericolo per il Porto. Al 16' sulla destra, servito da Alex Sandro dall'...Il primo edtiro bianconero è di, dopo un quarto d'ora: sbatte su Zaidu e finisce in angolo. Alla mezz'ora Chiellini chiede il cambio per un problema al polpaccio destro, lo sostituisce ...E viene infilato con irrisoria facilità sul 2-0 Chiesa 6,5: non azzanna l’avversario come dovrebbe, resta l’unico a rendersi pericoloso con un tiro parato e un gol di vitale importanza. Bentancur 4: ...890 Vince il Porto, cade la Juve. L’andata degli ottavi di finale si apre con una sorpresa, con il successo 2-1 degli uomini di Conceicao. Pronti via ed è subito gol. Bentancur sbaglia il tocco all’in ...