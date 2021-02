Chiedeva offerte fingendosi collaboratore del parroco: denunciato 53enne (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – Si presentava agli anziani fingendosi collaboratore del parroco del paese ed in nome del sacerdote Chiedeva ed otteneva somme di danaro date in offerta dalle vittime in cambio della consegna di un quadro. Con questa tecnica, un uomo di 53 anni, residente nel napoletano, ha messo in atto per mesi, vere e proprie truffe ai danni degli anziani del Vallo di Diano. Ad individuarlo e denunciarlo alla Procura della Repubblica di Lagonegro coordinata da Gianfranco Donadio, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Paolo Cristinziano, che per mesi hanno monitorato i tentativi di truffa avvenuti sul territorio tra i comuni di Padula e Montesano sulla Marcellana, mettendo in guardia i cittadini. Secondo le indagini svolte dagli inquirenti, il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – Si presentava agli anzianideldel paese ed in nome del sacerdoteed otteneva somme di danaro date in offerta dalle vittime in cambio della consegna di un quadro. Con questa tecnica, un uomo di 53 anni, residente nel napoletano, ha messo in atto per mesi, vere e proprie truffe ai danni degli anziani del Vallo di Diano. Ad individuarlo e denunciarlo alla Procura della Repubblica di Lagonegro coordinata da Gianfranco Donadio, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Paolo Cristinziano, che per mesi hanno monitorato i tentativi di truffa avvenuti sul territorio tra i comuni di Padula e Montesano sulla Marcellana, mettendo in guardia i cittadini. Secondo le indagini svolte dagli inquirenti, il ...

Chiedeva offerte fingendosi collaboratore del parroco: denunciato 53enne

