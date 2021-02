Chiara Nasti e Zaniolo stanno insieme prima foto con Tatuaggio

(Di giovedì 18 febbraio 2021)e Niccolòsi sono recatidal tatuatore e hanno confermato la loro relazione con il primo selfie di coppia. L'influencer napoletana, è corteggiatissima anche da parte di Neymar che avrebbe riempito di apprezzamenti le suesui social, senza però essere ricambiato dalla giovane influencer napoletana. Negli stessi giorni si parlava di un flirt anche con il ballerino Stefano De Martino. Così lei aveva scritto: “Ho 23 anni, mi lasciate vivere? Ho ricevuto 72819282 domande a riguardo. Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me”.e Zaniono...

besamestoessel : RT @sbrinzii: Scusate ma chi cazzo glie li fa i tatuaggi a Chiara Nasti che fanno veramente cagare - flamanc24 : RT @sbrinzii: Scusate ma chi cazzo glie li fa i tatuaggi a Chiara Nasti che fanno veramente cagare - laaarryisreeeal : RT @sbrinzii: Scusate ma chi cazzo glie li fa i tatuaggi a Chiara Nasti che fanno veramente cagare - idontwantogrow : RT @sbrinzii: Scusate ma chi cazzo glie li fa i tatuaggi a Chiara Nasti che fanno veramente cagare - toreIIo : Con i soldi che ha Chiara Nasti potrebbe pure farsi impiantare cervella nuove eppure continua a spenderli dal frutt… -

La love story del momento ha una protagonista napoletana: la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo - calciatore bravissimo sul campo, presenzialista suo malgrado in infermeria e protagonista assoluto del gossip ... Ad attirare l'attenzione della cronaca rosa è la nuova inaspettata love-story nata tra due volti noti del gossip.