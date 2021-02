Chiara Nasti, è Zaniolo il nuovo amore: tatuaggio e foto di coppia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Negli ultimi giorni si è parlato sui siti di gossip di Chiara Nasti e di suoi ipotetici flirt, ora però arriva la conferma: è Nicolò Zaniolo la nuova fiamma. Dopo aver rotto pochi mesi prima con la ex storica Sarah Scaperrotta (dalla quale aspetta un figlio) e poi con Madalina Ghenea ora è con l’influencer napoletana. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Negli ultimi giorni si è parlato sui siti di gossip die di suoi ipotetici flirt, ora però arriva la conferma: è Nicolòla nuova fiamma. Dopo aver rotto pochi mesi prima con la ex storica Sarah Scaperrotta (dalla quale aspetta un figlio) e poi con Madalina Ghenea ora è con l’influencer napoletana. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gazzetta_it : #Zaniolo, il nuovo amore è #ChiaraNasti: la conferma sui social - _Sebs_22 : RT @cortomuso: Chiara Nasti ha rifiutato Neymar che ha rinnovato a 68 milioni l'anno per Zaniolo. Se non gli diamo la fascia e la 10 abbiam… - Sheva0007 : RT @supersonico1986: Zaniolo si è messo con Chiara Nasti e si è tatuato un cuore con la freccia di Cupido sul petto. Altro talento italiano… - rorycuccurese : RT @G1NGERETTI: Zaniolo e Chiara Nasti. Pagherei per poter leggere le loro conversazioni sinceramente. Non fanno un neurone in due. - zazoomblog : Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno insieme è ufficiale: la prima [FOTO] di coppia - #Chiara #Nasti #Nicolò… -