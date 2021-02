Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo stanno insieme? Arriva la prima foto social | fan scatenati

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021). L’influencer e il noto calciatore della Roma sono una delle nuove coppie del 2021. Sono stati proprio loro due, attraverso i loro profili, ad ufficializzare la loro love story. È bastata una semplice storia Instagram a far impazzire di gioia i loro followers, i quali da diversi giorni non facevano altro che attendere la notizia ufficiale dopo diversi rumors. Una conferma chedopo i numerosi indizi lasciati qua e là dalla ragazza, dai cuori sotto i post della Roma alla condivisione di frasi e post dai significati ben precisi. Che dire? Questo flirt esploso solo da poco tempo potrebbe trasformarsi in una storia d’amore come quelle nelle favole. Leggi anche –> Chi è...