Chiara Ferragni spoilera il nome di Baby Girl? Spunta il nome scelto da Chiara e Fedez (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Manca ormai veramente poco alla nascita della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. L'impenditrice digitale continua a mostrare fiera il suo pancione sui social network. Era estate quando i Ferragnez hanno scoperto la gravidanza di Chiara e ottobre quando hanno deciso di annunciarlo ai fan. La nascita della secondogenita di casa Lucia è prevista per il mese di marzo, presumibilmente dopo la partecipazione di Fedez a Sanremo 2021. Lo stesso rapper, in conferenza stampa, ha recentemente affermato che dopo il Festival sarà impegnatissimo perché nascerà sua figlia. Ma come si chiamerà la piccola che ormai abbiamo imparato a conoscere sui social come Baby Girl? Sarebbero Spuntati sui social, degli indizi che ...

