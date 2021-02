Chiamate a raffica da Tunisia | Kosovo e Moldavia secondo catena social ma sono le ping calls

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle ultime ore sta circolando, soprattutto su Facebook, unache fa riferimento adasui telefoni degli italiani. La comunicazione ha carattere allarmante ma pur non trattandosi di una vera e propria bufala, la notizia non rappresenta un pericolo imminente, semmai un fenomeno già conosciuto e noto come le. Proprio dellesi è parlato su OM anche all’inizio del 2021 come di un fenomeno con lo scopo di truffare qualche malcapitato con un vero e proprio raggiro telefonico. La tattica sempre uguale è la seguente: il malcapitato di turno riceve una telefonata da un numero con prefisso estero. In realtà la chiamata dura il tempo di uno squillo, ...