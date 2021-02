Chi era Claudio Sorrentino, voce italiana di Mel Gibson e John Travolta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Claudio Sorrentino, voce italiana di Mel Gibson e John Travolta, si è spento a Roma a 75 anni. Attore, doppiatore e conduttore tv, era ricoverato da qualche tempo in una clinica romana dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Alle spalle una lunghissima carriera e la forza di una voce prestata a grandi star del cinema. Classe 1945, Sorrentino era nato a Roma e sin da bambino aveva iniziato a recitare. Il suo primo amore era stato il teatro, con collaborazioni importanti che l’avevano portato a lavorare anche con Eduardo de Filippo. A metà degli anni Cinquanta era arrivata la carriera come doppiatore, mentre negli anni Settanta e Ottanta aveva condotto diversi programmi tv, fra cui Blitz, Domenica In con Corrado e l’indimenticabile ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 febbraio 2021)di Mel, si è spento a Roma a 75 anni. Attore, doppiatore e conduttore tv, era ricoverato da qualche tempo in una clinica romana dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Alle spalle una lunghissima carriera e la forza di unaprestata a grandi star del cinema. Classe 1945,era nato a Roma e sin da bambino aveva iniziato a recitare. Il suo primo amore era stato il teatro, con collaborazioni importanti che l’avevano portato a lavorare anche con Eduardo de Filippo. A metà degli anni Cinquanta era arrivata la carriera come doppiatore, mentre negli anni Settanta e Ottanta aveva condotto diversi programmi tv, fra cui Blitz, Domenica In con Corrado e l’indimenticabile ...

