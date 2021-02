Chi è Pierpaolo Spollon | Biografia | Età | Carriera Attore | Curiosità e Vita Privata

Leggi su chiecosa

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)è un giovaneitaliano nato a Padova. Il pubblico lo apprezza principalmente per le sue interpretazioni nelle fiction rai, come “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti” e “Doc – Nelle tue mani” accanto a Luca Argentero. Chi è? Nome:Data di nascita: 10 febbraio 1989 Età: 31 anni Segno zodiacale: Acquario Professione:Luogo di nascita:Padova Altezza:180 cm Peso: Non disponibile Tatuaggi: Non disponibile Profilo Instagram ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.itnasce a Padova, il 10 febbraio del 1989, ed è ...