Chi è Giuliano Condorelli Fidanzato Rosalinda GF: Età, Lavoro, Instagram (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Julian Condor, all’anagrafe Giuliano Condorelli, è un modello e Retail Analyst per Prada noto al pubblico per essere il Fidanzato di Rosalinda Cannavò alias Adua del Vesco concorrente del Grande Fratello VIP 2020. Chi è Julian Condor? Nome D’arte: Julian Condor Vero Nome: Giuliano Condorelli Data di nascita: 1993 Età: 27 Anni Segno zodiacale: Sagittario Professione: Retail Analyst presso Prada Luogo di nascita: Messina Altezza: 185 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi: Julian non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @juliancondor Seguici sul nostro profilo Instagram ufficiale: @chiecosa.it Biografia Giuliano Condorelli, alias Julian Condor, nasce in Sicilia nel 1993 e più ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Julian Condor, all’anagrafe, è un modello e Retail Analyst per Prada noto al pubblico per essere ildiCannavò alias Adua del Vesco concorrente del Grande Fratello VIP 2020. Chi è Julian Condor? Nome D’arte: Julian Condor Vero Nome:Data di nascita: 1993 Età: 27 Anni Segno zodiacale: Sagittario Professione: Retail Analyst presso Prada Luogo di nascita: Messina Altezza: 185 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi: Julian non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profiloufficiale: @juliancondor Seguici sul nostro profiloufficiale: @chiecosa.it Biografia, alias Julian Condor, nasce in Sicilia nel 1993 e più ...

ItaliaViva : #10febbraio, oggi in Italia celebriamo il #GiornodelRicordo in memoria di chi fu coinvolto negli orrori commessi su… - fraancescaxhz : @tzloshowseitu @emotionaladua vabbe basta vedere come si è comportata dayane con stefy dopo che giuliano l’ha ringr… - A1Palmero : RT @zuzzusierattusi: 'Che mortificazione, chiedere a chi ha il potere di riformare il potere, che ingenuità! Volevate la mia confessione e… - zuzzusierattusi : RT @zuzzusierattusi: 'Che mortificazione, chiedere a chi ha il potere di riformare il potere, che ingenuità! Volevate la mia confessione e… - Ironwom10190085 : @loveurosalinda @stanza309__ -e non riesce a starle vicino per questo. Mamma come siete superficiali. per di attacc… -