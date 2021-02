Chi c'era accanto a Mario Draghi durante il discorso in Senato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Puntuale, Mario Draghi si è presentato alle 10 nell'aula del Senato per il discorso per la fiducia per la nascita del suo governo. accanto a lui, sui banchi del governo, i ministri dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti e del'Agricoltura Stefano Patuanelli. Sugli scranni davanti a Draghi il sottosegretario Roberto Garofoli e le ministre dell'Interno Luciana Lamorgese e della Giustizia Marta Cartabia. Patuanelli e Giorgetti appartengono ai due partiti che esprimono i due più corposi gruppi parlamentari in Senato, il Movimento 5 stelle (92 Senatori) e la Lega (63). Patuanelli indossa una mascherina nera, mentre il vice segretario leghista ha la spilletta con Alberto da Giussano e la cravatta verde, d'ordinanza ai tempi della Lega Nord. Giorgetti, ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Puntuale,si è presentato alle 10 nell'aula delper ilper la fiducia per la nascita del suo governo.a lui, sui banchi del governo, i ministri dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti e del'Agricoltura Stefano Patuanelli. Sugli scranni davanti ail sottosegretario Roberto Garofoli e le ministre dell'Interno Luciana Lamorgese e della Giustizia Marta Cartabia. Patuanelli e Giorgetti appartengono ai due partiti che esprimono i due più corposi gruppi parlamentari in, il Movimento 5 stelle (92ri) e la Lega (63). Patuanelli indossa una mascherina nera, mentre il vice segretario leghista ha la spilletta con Alberto da Giussano e la cravatta verde, d'ordinanza ai tempi della Lega Nord. Giorgetti, ...

