Che sandali! Ma che prezzo… Alessia Marcuzzi | il pezzo forte del look in pelle è davvero ‘off limits’ Tenetevi forte

Alessia Marcuzzi sexy e super lusso per Le Iene. Alla guida del timone del programma in onda su Italia 1, Le Iene, Alessia trova al suo fianco Nicola Savino e l'intramontabile Gialappa's Band, che a partire da metà marzo andranno incontro a un doppio appuntamento, quello del giovedì, che vedrà l'alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Un successo preannunciato per Le Iene Show con una splendida Alessia Marcuzzi più glamour che mai alla guida del timone. E per la nuova edizione 2021 del programma, la conduttrice non poteva che rubare la scena. In puntata con il completo di pelle nera, Alessia Marcuzzi ha dato ...

