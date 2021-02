Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni della puntata del 18 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di rivoluzioni nel convento di Suor Angela: le sue ragazze sono in lotta per riconoscere l’amore e anche Suor Angela lotta con le verità Giovedì sera nella prima serata di Rai Uno alle ore 21:25 torna “Che Dio ciaiuti 6” con l’ottava puntata ossia con gli episodi quindici e sedici. Un successo confermato quello della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, grazie non solo all’intreccio narrativo ma anche al cast di attori strepitoso. Oltre Elena Soffia Ricci nel ruolo di Suor Angela, protagonista della serie, anche Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo). Nella scorsa puntata abbiamo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di rivoluzioni nel convento di Suor Angela: le sue ragazze sono in lotta per riconoscere l’amore e anche Suor Angela lotta con le verità Giovedì sera nella prima serata di Rai Uno alle ore 21:25 torna “Che Dio ci6” con l’ottavaossia con gli episodi quindici e sedici. Un successo confermato quellosesta stagione di Che Dio ci, grazie non solo all’intreccio narrativo ma anche al cast di attori strepitoso. Oltre Elena Soffia Ricci nel ruolo di Suor Angela, protagonistaserie, anche Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo) e Luigi Diberti (Primo). Nella scorsaabbiamo ...

