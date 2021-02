Champions, Porto-Juve 2-1: Pirlo spera dopo gara da incubo (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Juve battuta 2-1 dal Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in una gara giocata malissimo e raddrizzata parzialmente nel finale. Il Porto sblocca il risultato dopo poco più di un minuto grazie all'imbarazzante giocata di Bentancur, che sbaglia il retropassaggio verso Szcz?sny e regala a Taremi la rete dell'1-0. La reazione della formazione di Pirlo è sostanzialmente nulla. Il Porto controlla agevolmente, i campioni d'Italia non sono in campo. Il secondo tempo inizia con copione identico. La Juve, dopo l'intervallo evidentemente non sfruttato nel modo migliore, inizia la ripresa dormendo. Il Porto affonda senza trovare ostacoli e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) -battuta 2-1 dalnell'andata degli ottavi diLeague. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in unagiocata malissimo e raddrizzata parzialmente nel finale. Ilsblocca il risultatopoco più di un minuto grazie all'imbarazzante giocata di Bentancur, che sbaglia il retropassaggio verso Szcz?sny e regala a Taremi la rete dell'1-0. La reazione della formazione diè sostanzialmente nulla. Ilcontrolla agevolmente, i campioni d'Italia non sono in campo. Il secondo tempo inizia con copione identico. Lal'intervallo evidentemente non sfruttato nel modo migliore, inizia la ripresa dormendo. Ilaffonda senza trovare ostacoli e al ...

juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - SkySport : PORTO-JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #Taremi (2') ? #Marega (46') ? #Chiesa (82') ?? - junews24com : Marchesin: «Ci hanno sottovalutato, il gol della Juve non macchia nulla» - - GiorgioFreschi : ?????????? | Il primo atto degli ottavi di #UCL è del #Porto: una brutta #Juve perde 2-1 al do Dragao ma grazie a… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Porto Porto - Juve 2 - 1: Chiesa tiene in vita Pirlo La Juve di Pirlo ringrazia Chiesa . Un gol dell'attaccante bianconero nel finale rende meno amara la brutta sconfitta di Champions contro il Porto e lascia aperto il discorso qualificazione. Nella complicatissima serata europea Ronaldo e compagni escono sconfitti per 2 - 1 al termine di una partita giocata male e ...

Blackout Juve col Porto, ma il gol di Chiesa vale oro (e quel rigore su Ronaldo...) Due gol - lampo nell'andata degli ottavi di Champions condannano la Juve, sconfitta per 2 - 1 dal Porto: dopo 63 secondi l'iraniano Taremi, alla sua prima presenza da titolare, festeggia il suo primo gol nella competizione. Per la Juve è il ...

Diretta Champions, Porto-Juventus 2-1: Chiesa tiene in corsa i bianconeri la Repubblica Porto-Juventus 2-1, Chiesa mantiene aperta la qualificazione ai quarti La Juve esce sconfitta dalla gara di andata degli ottavi di Champions in casa del Porto, ma limita i danni rimandando tutto il discorso qualificazione alla gara di ritorno. Padroni di casa subito in v ...

Porto-Juventus 2-1, pagelle: Ronaldo pessimo, Bentancur svagato, Alex Sandro imboscato Errori epocali dei giocatori bianconeri, ma un concorso di colpa di Pirlo nelle tempistiche c’è: non si può pensare di uscire facendo ricevere Bentancur spalle alla porta ...

La Juve di Pirlo ringrazia Chiesa . Un gol dell'attaccante bianconero nel finale rende meno amara la brutta sconfitta dicontro ile lascia aperto il discorso qualificazione. Nella complicatissima serata europea Ronaldo e compagni escono sconfitti per 2 - 1 al termine di una partita giocata male e ...Due gol - lampo nell'andata degli ottavi dicondannano la Juve, sconfitta per 2 - 1 dal: dopo 63 secondi l'iraniano Taremi, alla sua prima presenza da titolare, festeggia il suo primo gol nella competizione. Per la Juve è il ...La Juve esce sconfitta dalla gara di andata degli ottavi di Champions in casa del Porto, ma limita i danni rimandando tutto il discorso qualificazione alla gara di ritorno. Padroni di casa subito in v ...Errori epocali dei giocatori bianconeri, ma un concorso di colpa di Pirlo nelle tempistiche c’è: non si può pensare di uscire facendo ricevere Bentancur spalle alla porta ...