Champions League, Porto-Juventus 2-1: ko al 'do Dragao', Chiesa accorcia le distanze e riapre il discorso qualificazione

Flop della Juventus al 'Do Dragao' di OPorto. Serata da dimenticare per la Juventus di Andrea Pirlo, caduta sotto i colpi del Porto, nella sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions League svoltasi questa sera allo stadio 'Do Dragao' di OPorto. Se la prima frazione di gioco era cominciata nel peggiore dei modi con la papera di Bentancur - costata il gol del vantaggio dei padroni di casa, nel secondo tempo non è andata meglio. La squadra, rimaneggiata a causa delle tante assenze, si è mostrata incapace di reagire al gol del primo tempo subendone un altro al 46° facendosi beffare da un'azione non irresistibile dei Portoghesi. Ad accorciare le distanze la rete di Federico Chiesa che, su cross ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Porto - Juventus 2 - 1, il tabellino OPORTO - La Juve cade in casa del Porto nell'andata di finale degli ottavi di Champions: i bianconeri vengono castigati da Taremi e Marega , a segno rispettivamente a inizio partita e in avvio di ripresa. All'82' Chiesa accorcia le distanze, ma per la squadra di Pirlo si ...

Marco Bellinazzo in esclusiva a EC: "Per tornare a crescere al calcio serviranno tre anni"

Come la pandemia ha influito sul calcio? Secondo Marco Bellinazzo del Sole 24 ore servirà un triennio per tornare ai livelli pre Covid ...

Juventus, due sberle ma è ancora in piedi Juventus sconfitta 2-1 dal Porto. Brutta sconfitta 2-1 per la Juventus in casa del Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al "Do Dragao" la squadra di Pirlo ...

