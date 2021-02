Champions League, Porto-Juventus 2-1: highlights, voti e tabellino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La partita d’andata degli ottavi di finali di Champions League finisce con una sconfitta della Juventus contro il Porto Una deludente prestazione di Andrea Pirlo ed i suoi che nel finale sono riusciti ad accorciare le distanze in vista della partita di ritorno. Porto-Juventus, la partita d’andata degli ottavi di Champions League si è conclusa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La partita d’andata degli ottavi di finali difinisce con una sconfitta dellacontro ilUna deludente prestazione di Andrea Pirlo ed i suoi che nel finale sono riusciti ad accorciare le distanze in vista della partita di ritorno., la partita d’andata degli ottavi disi è conclusa L'articolo proviene da Inews.it.

