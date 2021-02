Champions League, Porto-Juve: le probabili formazioni e dove vederla in Tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Porto, per sicurezza, ha chiuso tutto. C’entra la pandemia, ma fino a un certo punto. Perché la squadra di Coincecao, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha fatto come i bar e i ristoranti di OPorto: ha abbassato la saracinesca. Così è riuscito a non subire gol nelle ultime cinque gare di Champions League, zero gol subiti anche in casa. Non giocherà il calcio più bello d’Europa, ma ha una difesa da primato e così è riuscito a passare il gruppo C di Champions League, alle spalle del Manchester City. Toccherà alla Juventus scardinare la serratura, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento a OPorto alle 21, diretta su Sky Sport 1. Alcuni dati interessanti: Juve e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il, per sicurezza, ha chiuso tutto. C’entra la pandemia, ma fino a un certo punto. Perché la squadra di Coincecao, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha fatto come i bar e i ristoranti di O: ha abbassato la saracinesca. Così è riuscito a non subire gol nelle ultime cinque gare di, zero gol subiti anche in casa. Non giocherà il calcio più bello d’Europa, ma ha una difesa da primato e così è riuscito a passare il gruppo C di, alle spalle del Manchester City. Toccherà allantus scardinare la serratura, nell’andata degli ottavi di finale di. Appuntamento a Oalle 21, diretta su Sky Sport 1. Alcuni dati interessanti:e ...

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - sportli26181512 : Psg con 3 italiani titolari in campo in Champions: i precedenti nelle squadre straniere: Poker del Psg al Camp Nou… - tuttoatalanta : Disfatta Barcellona, dopo 14 anni può uscire agli ottavi. Un solo precedente di rimonta -