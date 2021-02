Champions League | la Juve perde 2-1 contro il Porto Il Borussia Dortmund vince a Siviglia

(Di giovedì 18 febbraio 2021), i risultati di mercoledì 17 febbraio.ntus sconfitta in. Colpo. ROMA –, i risultati di mercoledì 17 febbraio. Gli ottavi di finale dellantus iniziano con una sconfitta per 2-1 in casa del. Vittoria 3-2 delilin trasferta., i risultati di mercoledì 17 febbraio Di seguito i risultati didi mercoledì 17 febbraio, sfide valide per l’andata degli ottavi di finale della competizione.ntus ...

QUOTIDIANO.NET

OPORTO - La Juve cade in casa del Porto nell'andata di finale degli ottavi di: i bianconeri vengono castigati da Taremi e Marega , a segno rispettivamente a inizio partita e in avvio di ripresa. All'82' Chiesa accorcia le distanze, ma per la squadra di Pirlo si ...Il norvegese guida il Borussia Dortmund nella vittoria in rimonta per 3 - 2 al Sanchez Pizjuan , con una doppietta che lo porta a quota 8 gol in questa edizione della(messi a segno ...Brutta sconfitta 2-1 per la Juventus in casa del Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al "Do Dragao" la squadra di Pirlo passa subito in svantaggio per colpa di un errore al 2 ...La Juve conferma di non aver grande feeling con la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pirlo perde 2-1, meritatamente, contro il Porto. E ...