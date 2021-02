Champions League in tv | Porto - Juventus Dove vederla | formazioni e diretta dalle 21

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grande attesa per, questa sera alle 21, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di. L'altra gara in programma è Siviglia - Borussia Dortmund , che completa ...

OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - krudotw : @meur_lorne Qui è quando mise un record tutt’ora imbattuto nella storia del calcio: primo calciatore espulso nella… - Fprime86 : RT @tuttosport: ? Porto-#Juve, la #probabileformazione di Pirlo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Grande attesa per Porto - Juventus, questa sera alle 21, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di. L'altra gara in programma è Siviglia - Borussia Dortmund , che completa il quadro di questa settimana. Ieri Kylian Mbappé con una tripletta, e la rete dell'azzurro Kean, hanno ...Commenta per primo Laè un sogno o un'ossessione per la Juventus? Questa sera Cristiano Ronaldo e compagni giocano l'andata degli ottavi di finale sul campo del Porto . Settimana prossima (il 24 febbraio) ...L'allenatore del Siviglia, Lopetegui parla in conferenza stampa prima dell'andata degli ottavi di finale in Champions League: "Il Borussia Dortmund non ha solo Haaland...".Il gol di Coman La Juventus ha conosciuto il rimpianto quest'estate, quando con un gol di Coman il Bayern si è aggiudicato la Champions League in finale contro il PSG. L'attaccante francese, cresciuto ...