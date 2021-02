Champions League, Haaland fa il fenomeno e il Borussia Dortmund passa a Siviglia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dato per sfavorito il Borussia Dortmund moribondo in Bundesliga in Champions League si è riscattato vincendo al Ramon Sanchez Pizjuan. Un successo prezioso in chiave ritorno battendo 3-2 il Siviglia. Mattatore della serata il solito Haaland che realizza una doppietta. Eppure erano stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Suso. Il pareggio di Dahoud ha aperto le danze per i tedeschi che hanno allungato con i due gol del norvegese ma nel finale hanno subito la rete di De Jong. Discorso qualificazione ancora aperto ma nettamente sbilanciato in favore del Dortmund.caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionSiviglia-Dortmund 2-3MARCATORI: 7' Suso (S), 19' Dahoud (D), 27' e 43' ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dato per sfavorito ilmoribondo in Bundesliga insi è riscattato vincendo al Ramon Sanchez Pizjuan. Un successo prezioso in chiave ritorno battendo 3-2 il. Mattatore della serata il solitoche realizza una doppietta. Eppure erano stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Suso. Il pareggio di Dahoud ha aperto le danze per i tedeschi che hanno allungato con i due gol del norvegese ma nel finale hanno subito la rete di De Jong. Discorso qualificazione ancora aperto ma nettamente sbilanciato in favore del.caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption2-3MARCATORI: 7' Suso (S), 19' Dahoud (D), 27' e 43' ...

juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - OptaPaolo : 3 - Kylian #Mbappé è il secondo giocatore nella storia della Champions League ad aver realizzato una tripletta al C… - Squawka : Juventus' #UCL goals this season: ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Dybala ?? OG ?? Ronaldo ?? Morata ??… - sportface2016 : #PortoJuventus, #Chiesa: 'Approccio ci ha condizionato, ma al ritorno sarà un'altra #Juve' #Ucl #ChampionsLeague - sportli26181512 : Porto-Juve 2-1: Chiesa tiene in vita Pirlo: Un clamoroso errore in avvio di Bentancur regala il vantaggio a Taremi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Porto - Juventus 2 - 1 Ottavi di finale di Champions League complicati per la Juventus nella prima gara d'andata, e solo un Federico Chiesa riesce a dare speranza ai bianconeri per il ritorno. Finisce 2 - 1 a Oporto contro la squadra locale, ...

Champions League: Porto - Juventus 2 - 1. Chiesa tiene viva la speranza per il ritorno Grande attesa per Porto - Juventus, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . L'altra gara in programma è Siviglia - Borussia Dortmund , che completa il quadro di questa settimana. Ieri Kylian Mbappé con una tripletta, e la rete dell'azzurro Kean, hanno ...

Champions League, ottavi di finale: vincono PSG e Liverpool QUOTIDIANO.NET Champions, Porto-Juve 2-1: Pirlo spera dopo gara da incubo (Adnkronos) - Juve battuta 2-1 dal Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in una gara giocata malissimo e raddrizzata parzialmente nel finale.

Diretta/ Everton Manchester City (risultato finale 1-3): la chiude Bernardo Silva! Diretta Everton Manchester City streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, recupero della 16^ giornata in Premier League.

Ottavi di finale dicomplicati per la Juventus nella prima gara d'andata, e solo un Federico Chiesa riesce a dare speranza ai bianconeri per il ritorno. Finisce 2 - 1 a Oporto contro la squadra locale, ...Grande attesa per Porto - Juventus, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di. L'altra gara in programma è Siviglia - Borussia Dortmund , che completa il quadro di questa settimana. Ieri Kylian Mbappé con una tripletta, e la rete dell'azzurro Kean, hanno ...(Adnkronos) - Juve battuta 2-1 dal Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri vanno k.o. in casa dei lusitani in una gara giocata malissimo e raddrizzata parzialmente nel finale.Diretta Everton Manchester City streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, recupero della 16^ giornata in Premier League.