Champions, Juventus al tappeto: il Porto si impone per 2-1 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Juventus esce dallo stadio di OPorto con una mezza delusione. Il Porto si impone nell'andata degli ottavi di finale, ma il risultato è quanto di più favorevole ai bianconeri: il 2-1, infatti, tiene aperti i giochi per la qualificazione. Alla squadra di Andrea Pirlo basterebbe imporsi per 1-0 nel ritorno tra le mura amiche. Servirà, però, una prestazione ben diversa da quella offerta stasera. IL FILM DEL MATCH Bastano 63 secondi per sbloccare l'incontro. A trovare l'1-0 è il Porto che approfitta di un errore clamoroso di Bentancur: l'uruguaiano sbaglia la misura del retropassaggio e lancia Taremi a rete. Szczesny non può nulla e i ...

