C’era una volta la musica ribelle, alternativa al sistema (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “È la musica, la musica ribelleChe ti vibra nelle ossaChe ti entra nella pelleChe ti dice di uscireChe ti urla di cambiareDi mollare le menateE di metterti a lottare” (E. Finardi, “musica ribelle”) C’era una volta la musica ribelle, quella trasgressiva, “alternativa al sistema”, come, un po’ ingenuamente, si diceva. E C’era la star che, con la sua arte, voleva aprire nuove porte, destare le coscienze, sondare nuovi percorsi e far franare i confini. Nel secolo scorso, ma non così trascorso, la musica poteva rispecchiare una cultura ma anche invitare alla rottura, sull’onda concettuale dell’arte che va oltre l’inosabile e allarga i campi del legittimo e del ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “È la, laChe ti vibra nelle ossaChe ti entra nella pelleChe ti dice di uscireChe ti urla di cambiareDi mollare le menateE di metterti a lottare” (E. Finardi, “”)unala, quella trasgressiva, “al”, come, un po’ ingenuamente, si diceva. Ela star che, con la sua arte, voleva aprire nuove porte, destare le coscienze, sondare nuovi percorsi e far franare i confini. Nel secolo scorso, ma non così trascorso, lapoteva rispecchiare una cultura ma anche invitare alla rottura, sull’onda concettuale dell’arte che va oltre l’inosabile e allarga i campi del legittimo e del ...

pisto_gol : C’era una volta l’Avvocato Agnelli, con l’inconfondibile stile-Juve. Che non si compra e non si eredita. - amnestyitalia : Condanna di 40 giorni con rito abbreviato per gli agenti responsabili del pestaggio del giornalista Stefano Origone… - fattoquotidiano : C’era una volta il governo dei migliori. Per sua sfortuna, però, non è durato molto, così come la retorica che ne h… - inarteziogio : Ho appena seguito una lezione, tra gli spettatori c'era anche un ragazzo straniero il cui secondo nome era Tinashe. - simona54734988 : @stellamazzon3 Che poi coincidenze!!! Ha sognato Savino che era nelle foto dei tweet in puntata ma ieri sera era in… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una Ricciardi e gli scugnizzi abbandonati dal fascismo: da Di Giacomo a Viviani, storie vere di Napoli Identità Insorgenti