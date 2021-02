Cecilia Capriotti incinta: l’ex gieffina e la foto con il pancione che incanta il web (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ha scelto uno scatto decisamente coinvolgente ea modo suo romantico Cecilia Capriotti per festeggiare San Valentino , ma soprattutto per augurare al suo compagno ea tutti coloro che vogliono bene un giorno pieno d’amore. Il post condiviso sull’account social dell’ex gieffina la ritrae in dolce attesa: outfit bianco e pancione in vista abbracciata dall’uomo della sua vita. Cecilia Capriotti solonotizie24Cecilia Capriotti: “L’amore è per tutti quelli che ami” A questo scatto ne sono seguiti altri sempre espressivi dell’amore che c’è fra la coppia, accompagnati da una didascalia che racchiude tutto il sentimento positivo della showgirl verso i suoi affetti più cari: “San Valentino non e’solo oggi ,ma tutti i giorni ,e l’amore e’per tutti ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ha scelto uno scatto decisamente coinvolgente ea modo suo romanticoper festeggiare San Valentino , ma soprattutto per augurare al suo compagno ea tutti coloro che vogliono bene un giorno pieno d’amore. Il post condiviso sull’account social della ritrae in dolce attesa: outfit bianco ein vista abbracciata dall’uomo della sua vita.solonotizie24: “L’amore è per tutti quelli che ami” A questo scatto ne sono seguiti altri sempre espressivi dell’amore che c’è fra la coppia, accompagnati da una didascalia che racchiude tutto il sentimento positivo della showgirl verso i suoi affetti più cari: “San Valentino non e’solo oggi ,ma tutti i giorni ,e l’amore e’per tutti ...

