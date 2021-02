Casu | vaccino prioritario grazie a Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – “Vaccinare il maggior numero di persone e’ oggi la priorita’ assoluta anche per Roma:allasempre in prima linea nella battaglia al Virus nasce nella stazione Termini un nuovo Hub per le vaccinazioni.” “Una scelta strategica fondamentale per la Capitale, dopo le iniziative gia’ avviate a Fiumicino, Auditorium Parco della Musica e nella Nuvola, dove dal 24 febbraio inizieranno le vaccinazioni del personale scolastico.” “Gli sforzi dellaconsentiranno alle romane e ai romani di compiere nelle prossime settimane altri decisivi passi avanti: dal 1 marzo al via le vaccinazioni presso i medici di base per i nati nel 1966 e da meta’ mese per detenuti e polizia penitenziaria”. Cosi’ in un comunicato il segretario romano del Pd Andrea